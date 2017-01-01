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Миссия МВФ в Киеве будет обсуждать с властями технические вопросы

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Миссия МВФ, которая будет работать в Киеве 12-16 февраля, не является оценочной, уточнили в Фонде.
Группа экспертов Международного валютного фонда 12 февраля прибудет в Киев
Группа экспертов Международного валютного фонда 12 февраля прибудет в Киев
depositphotos.com

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Об этом сообщает Укринформ.

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"Йоста Люнгман (постоянный представитель МВФ в Украине - ред.) действительно выступил с заявлением о том, что небольшая команда сотрудников МВФ посетит Киев 12-16 февраля", - подтвердили в Фонде.

Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.

Сроки для оценочной миссии еще не установлены, добавили в МВФ.

Напомним, в Кабмине ожидают, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка.

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Теги: миссия мвф, киев
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Источник: Liga.net

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