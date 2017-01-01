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В НБУ надеются обуздать инфляцию к середине года

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Нацбанк отмечает сохранение значительного инфляционного давления.
В январе инфляция ускорилась до 14,1%
В январе инфляция ускорилась до 14,1%
depositphotos.com

Национальный банк Украины ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года. Об этом сказано в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в январе.

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В НБУ отметили, что в январе инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении с 13,7% в декабре 2017 года. В месячном исчислении рост потребительских цен составил 1,5%.

"Фактическая инфляция была несколько выше траектории прогноза, опубликованного в "инфляционной отчете" за январь 2018 года, в связи с быстрыми, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты и топливо", - сказано в комментарии.

В Нацбанке заявили, что текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

Ранее сообщалось о том, что НБУ ожидает получения около $2 млрд от МВФ в этом году.

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Теги: нбу, инфляция, украина, монетарная политика
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Источник: Liga.net

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