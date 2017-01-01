Депутаты накупили криптовалюты на 195 млн гривен – СМИ

Украинские депутаты за 2017 год потратили на покупку криптовалют 195 млн гривен. Но из-за резкого падения курса биткоина – они много потеряли.

В прошлом году украинские депутаты потратили 195 млн гривен на покупку криптовалют. Об этом говорится в сюжете программы Гроши.

По подсчетам журналистов, в прошлом году депутаты потратили на покупку виртуальных денег 195 миллионов гривен.

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“И это не удивительно, ведь весь мир чуть не взбесился на колебании курса биткоина. Купить можно было за 500 долларов, а уже через год продать за 20 тысяч. Впрочем, не так случилось, как думалось - МММ отдыхает, курс биткоина на днях упал катастрофически - ниже 7 тысяч долларов“, - говорится в сюжете.

Нардеп Дмитрий Голубов, у которого в биткоинах было почти на 33 миллиона гривен отмечает, что из-за падения курса криптовалюты он не переживает.

“У меня очень крепкие нервы. Людям со слабыми нервами лучше биткоин не покупать“, - отмечает он и добавляет, что сейчас “самое лучшее время для его покупки“.

По мнению Голубова, уже в этом году можно ожидать курс биткоина на уровне 27 тысяч долларов.

“Помните Дарта Вейдера на билбордах? Сегодня он - депутат Одесского горсовета, баллотировался по фамилии Палпатин. У него также тяжелый месяц, ведь задекларировал почти 8 тысяч биткоинов, которые на момент покупки стоили 58 миллионов гривен“, - рассказывают журналисты.

Но Дмитрий Палпатин не захотел говорить о прогнозах относительно биткоина “в связи с ситуацией на рынке“.

Другой депутат Одесского горсовета Денис Григорьев в прошлом году вложил в биткоины 31 миллион гривен. Сильное падение курса в этом месяце не заставило его избавиться от виртуальных денег.

“Когда я их покупал они были по довольно низкой цене и соответственно тот рост превысил все ожидания“, - говорит Григорьев. Он прогнозирует, что через 2-3 месяца курс биткоина вырастет на 10%. При этом он считает, что майнинговые фермы по состоянию на сегодня являются неактуальными, поскольку они дают малый прирост и окупаться будут 2-3 года.

Еще один одесский депутат Дмитрий Пеструев прогнозирует, что к концу февраля - началу марта курс биткоина будет падать, а дальше пойдет рост. По его мнению, нынешнее падение курса биткоина является искусственным и вызвано тем, что на этот рынок хотят заходить крупные инвесторы, и хотят делать это на минимуме.

Как отмечается, биткоины не облагаются налогами, а их оборот почти невозможно проконтролировать. “Впрочем, криптовалюта имеет существенный минус: в любой момент она может превратиться в “пепел“, - говорится в сюжете.

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