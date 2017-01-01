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В Украине вырос объем безналичных расчетов

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Украинцы в 2017 году совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек. Всего подобных покупок совершили на сумму 2,125 трлн гривен.
Украинцы стали чаще платить карточками
Украинцы стали чаще платить карточками
depositphotos.com

В прошлом году объем безналичных расчетов по сравнению с 2016 годом вырос на 46,2%, а количество таких операций увеличилось на 30,2%. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

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Как отмечается, наибольший объем безналичных операций пришелся на расчеты в сети интернет - 38,8%, наибольшее количество - на расчеты в торговых сетях - 50,6%.

Помимо этого, доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилась в 2017 году на 3,8% до 39,3%, при этом за последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое с 12,4% - по состоянию на 1 января 2013 года.

Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 миллиардов операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2,125 триллиона гривен. Количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составило 59,9 миллиона штук, из них активных - 34,9 миллиона штук (рост на 7,6%).

Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за 2017 год выросло на 27,8 тысячи и составило 173,8 тысячи единиц, сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и составил 251,7 тысячи.

Напомним, ранее Нацбанк снял ряд ограничений на валютном рынке.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: банки, Нацбанк, покупки, наличные
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Источник: korrespondent.net

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