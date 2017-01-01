Торговля с Россией значительно выросла - Госстат

Россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США.

В Госстате рассказали, как торговала Украина в прошлом году depositphotos.com

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году, причем и по экспорту, и по импорту товаров наблюдался рост. Об этом говорят данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные на сайте ведомства в понедельник, 19 февраля.

Читай также: Уровень теневой экономики Украины сократился - МЭРТ Второе место из стран экс-СССР – у Баларуси. Эскпорт товаров из Украины составил 1,1 млрд долл. (рост 126,6%), импорт 3,1 млрд долл. (115,4%). Торговое сальдо –минус 2 млрд долл.

Из Европейских стран крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2017 году стали Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и Испания.

Так, экспорт товаров в Турцию вырос на 122,9% до 2,5 млрд долл., импорт – на 114,9% до 1,3 млрд долл., сальдо положительное - 1,2 млрд долл.

Польша: экспорт 2,7 млрд долл. (рост 123,8%), импорт 3,4 млрд долл. (рост 128,2%), сальдо –минус 700 млн долл.

Нидерданды: экспорт 1,7 млрд долл. (168,4% роста), импорт 644 млн долл. (117,7%), сальдо – плюс 1,03 млрд долл.

Германия: экспорт 1,7 млрд долл. (123,2%), импорт 5,4 млрд долл. (126,1%), сальдо –минус 3,7 млрд долл.

Читай также: В Украине вырос объем безналичных расчетов Венгрия: экспорт 1,3 млрд долл. (126,0%), импорт 1,14 млрд долл. (143,7%), сальдо - плюс 174 млн. долл.

Испания: экспорт 1,3 млрд долл. (125,4%) импорт 579 млн долл (115,6%) сальдо - плюс 680 млн долл.

Италия: экспорт 2,5 экспорт млрд долл. (128,0%), импорт – 1,6 млрд долл. (119,6%) сальдо – плюс 900 млн долл.

Торговля Украины с США за прошлый год показала следующие цифры: экспорт - 828 млн долл. (рост 194,1%), импорт – 2,5 млрд долл. (149,6%), сальдо – минус –1,69 млрд долл.

Общий объем экспорта товаров из Украины в 2017 году составил 43,3 млрд долл. (119% по сравнению с 2016 годом), импорта - Импорт 49,6 млрд долл. (126,4% роста).

Напомним, ранее Нацбанк снял ряд ограничений на валютном рынке.