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НБУ: В прошлом году с рынка ушло 14 банков

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Четыре из этих банков реорганизовались в финансовые компании, еще одно финансовое учреждение было присоединено к другому, сообщает регулятор.
В Украине осталось 82 платежеспособных банка
В Украине осталось 82 платежеспособных банка
depositphotos.com

В течение 2017 года в Украине с финансового рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходились 1,7% чистых активов всей банковской системы. Об этом сообщается в банковском обзоре НБУ.

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Отмечается, что четыре из этих банков реорганизовались в финансовые компании, еще одно финансовое учреждение было присоединено к другому.

На сегодняшний день в Украине 82 платежеспособных банка.

По информации регулятора, доля государственных банков в чистых активах системы в 1,34 трлн гривен выросла на 3,6% – до 54,9%.

Также НБУ отметил умеренный уровень концентрации, поскольку на 20 крупнейших финучреждений страны приходится 90,7% чистых активов системы, что на 1,3% больше показателя годом ранее.

Ранее в НБУ рассказали, почему укрепилась гривна.

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Теги: банки, банк, НБУ, рынок, Нацбанк, активы
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Источник: korrespondent.net

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