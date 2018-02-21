НБУ: В прошлом году с рынка ушло 14 банков

Четыре из этих банков реорганизовались в финансовые компании, еще одно финансовое учреждение было присоединено к другому, сообщает регулятор.

В течение 2017 года в Украине с финансового рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходились 1,7% чистых активов всей банковской системы. Об этом сообщается в банковском обзоре НБУ.

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Отмечается, что четыре из этих банков реорганизовались в финансовые компании, еще одно финансовое учреждение было присоединено к другому.

На сегодняшний день в Украине 82 платежеспособных банка.

По информации регулятора, доля государственных банков в чистых активах системы в 1,34 трлн гривен выросла на 3,6% – до 54,9%.

Также НБУ отметил умеренный уровень концентрации, поскольку на 20 крупнейших финучреждений страны приходится 90,7% чистых активов системы, что на 1,3% больше показателя годом ранее.

Ранее в НБУ рассказали, почему укрепилась гривна.