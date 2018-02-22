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Кабмин разрешил 20 госорганам проверять бизнес

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Вступило в силу решение правительства, которым вносятся исключения в мораторий на проверку бизнеса до конца 2018 года. В перечень вошли 20 государственных предприятий.
Кабмин практически отменил мораторий на проверки бизнеса
Кабмин практически отменил мораторий на проверки бизнеса
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Кабинет министров опубликовал перечень органов государственного надзора, на которые в 2018 году не распространяется действие Закона Украины О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

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Как отмечается, инспекции смогут проводить проверяющие Госпродпотребслужбы. Но только в части ветеринарно-санитарного контроля, государственного надзора (контроля) за соблюдением санитарного законодательства, безопасностью и отдельными показателями качества пищевых продуктов. Еще службе дали широкие возможности в рамках защиты прав потребителей, госнадзора в сферах карантина и защиты растений.

Также из-под действия моратория вывели почти всех ключевых ревизоров страны: Нацбанк, Государственную фискальную службу, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Госэкспортконтроль, Госархстрой, Гослекслужбу, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, Госслужба труда частично — Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Объясняя свое решение, чиновники отметили, что таким образом обеспечивают контроль за "наиболее уязвимыми и рискованными сферами общественных отношений и выполнения международно-правовых обязательств Украины". 

Ранее НБУ рекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро.

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Теги: бизнес, мораторий, запрет, Кабмин Украины, проверка
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Источник: korrespondent.net

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