Турция рассматривает идею собственной криптовалюты
Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin.
Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.
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“Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно“, подчеркивают они.
По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, связанные с криптовалютами, считают чиновники.
Ранее сообщалось о том, как воруют деньги с банковских карт украинцев.
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