Турция рассматривает идею собственной криптовалюты

Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin.

Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.

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“Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно“, подчеркивают они.



По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, связанные с криптовалютами, считают чиновники.

Ранее сообщалось о том, как воруют деньги с банковских карт украинцев.