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Турция рассматривает идею собственной криптовалюты

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Турецкие чиновники предложили создать национальную криптовалюту Turkcoin.
Корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний
Корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний
depositphotos.com

Турецкие чиновники предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin. Об этом сообщает Al-Monitor.

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“Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно“, подчеркивают они.

По словам одного из авторов идеи, главная задача Turkcoin - токеницизировать ценные бумаги, подкрепленные реальными активами. Такой подход позволит снизить риски, связанные с криптовалютами, считают чиновники.

Ранее сообщалось о том, как воруют деньги с банковских карт украинцев.

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Теги: турция, криптовалюта
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Источник: Liga.net

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