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В Украине растет промышленное производство

Комментариев: 2
Рост промышленного производства в январе текущего года составил 3,6% по сравнению с прошлогодними показателями. По отношению к предыдущему месяцу промпроизводство упало на 13,9%.
Промпроизводство растет
Промпроизводство растет
depositphotos.com

Промышленное производство в Украине в январе 2018 году выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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Как отмечается, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2018 к январю-2017 возросло на 2,9%.

При этом, по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2018 к январе-2017 рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее всего, было связано с более высокой температурой в этом году.

Ранее сообщалось о том, что производство авто в Украине выросло в 1,5 раза.

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Теги: промышленность, промпроизводство, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.02.2018, 18:50
Оценка:  +1
гость
Дальше статью читать не стал,от одного названия смех разбирает.
гость  (аноним)  23.02.2018, 18:39
Оценка:  -2
гость
Украина это Россия. И пока не сдохнет последнее продажное бандеровское чмо, говорящее на мове, здесь будет нищета, разруха и безработица. Слава евреям
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