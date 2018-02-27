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Минфин погасил задолженность по льготам и субсидиям на 80%

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Министерство финансов перечислило 18,37 млрд грн субвений на предоставление льгот и жилищных субсидий.
Всего выделено 18,37 млрд грн
Всего выделено 18,37 млрд грн
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Минфин придерживается договоренностей, достигнутых в результате переговоров со всеми сторонами процесса монетизации субсидий, который был введен в Украине с 1 января 2018 года.

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На 26 февраля 2018 года субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,37 млрд грн, в том числе за:

  • электроэнергию - 1,12 млрд грн;
  • природный газ - 10,84 млрд грн;
  • теплоснабжение - 4,75 млрд грн;
  • водоснабжение и водоотведение - 539,5 млн грн;
  • квартирную плату и прочие услуги - 1,11 млрд грн, в том числе объединениям совладельцев многоквартирных домов/жилищно-строительным кооперативам на их счета в банковских учреждениях - 461,6 млн грн.

Весной прошлого года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

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Теги: минфин, субсидии
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Источник: Liga.net

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