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Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме

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В Нафтогазе заявили, что по решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.
Стокгольмский арбитраж вынес новое решение в тяжбе Газпром-Нафтогаз
Стокгольмский арбитраж вынес новое решение в тяжбе Газпром-Нафтогаз

По решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млн долл США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.

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По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 миллиарда долларов США в пользу Нафтогаза.

При этом Нафтогаз признал, что по некоторым пунктам Стокгольмский арбитраж отказал Нафтогазу - тарифные тарифы пересматривать (пока) не будут,  поскольку заявка на просмотр, поданная еще в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Также не была удовлетворено требование привести транзитный контракт в соответствие с европейским и украинским законодательством. Суд отметил, что внедрение регуляторной реформы является компетенцией украинской власти и не входит в компетенцию арбитража.

Украина намерена  пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства.

"Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - подчеркнул Андрей Коболев.

Что выиграл Нафтогаз
Что выиграл Нафтогаз
facebook.com/NaftogazUA

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Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.

Ранее сообщалось, что благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, суд, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (1)
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добрый  (аноним)  01.03.2018, 00:17
Оценка:  +1
добрый
ВАТА ОПЯТЬ ОТСОСАЛА БОЛТА)))
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