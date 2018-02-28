Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме
По решению Стокгольмского арбитража, НАК Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млн долл США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.
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По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 миллиарда долларов США в пользу Нафтогаза.
При этом Нафтогаз признал, что по некоторым пунктам Стокгольмский арбитраж отказал Нафтогазу - тарифные тарифы пересматривать (пока) не будут, поскольку заявка на просмотр, поданная еще в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Также не была удовлетворено требование привести транзитный контракт в соответствие с европейским и украинским законодательством. Суд отметил, что внедрение регуляторной реформы является компетенцией украинской власти и не входит в компетенцию арбитража.
Украина намерена пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства.
"Нафтогаз намерен в ближайшее время предложить Газпрому начать переговоры по этому вопросу. Нафтогаз ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - подчеркнул Андрей Коболев.
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Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафах за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.
Ранее сообщалось, что благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров.
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