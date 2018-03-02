В Украину вернулся известный аферист из 1990-х - СМИ

Семен Юфа является автором первой финансовой пирамиды.

В Киев вернулся основатель кооператива “Меркурий“ Семен Юфа. При помощи кооператива аферист обманул 40 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, Семен зарабатывал около 4 миллионов долларов в день.

Об этом сообщает ТСН.

Против афериста было открыто уголовное производство, но Семен сбежал в Израиль,где прожил 22 года.

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Журналисты с аферистом из прошлого встретились случайно – тот недавно приехал из Израиля. Интервью с ним предложил записать бизнесмен Александр Шпак, который жаловался на изъятую прокурорами у него огромную сумму денег. В прокуратуре подтвердили обыск по указанному адресу, но объяснили, что проводили следственные действия не в отношении Шпака, а в отношении Сергея Лекаря – заместителя руководителя МВД времен Януковича. Изъятые из средства, как подозревают, принадлежат именно Лекарю.

Но Шпак утверждает, что деньги принадлежат ему и партнерам из Израиля, в том числе и Юфе. Бывший следователь УБОПа Анатолий Фесун, который расследовал деятельность бизнесмена, считает его возвращение в Украину неслучайным. “Дела не закончены, их же никто не закрыл. Я думаю, он так не мог появиться. Это был договорняк. Его задача была мозг. Он же мозг всего этого. Он создавал“, - говорит экс-милиционер, который до сих пор называет кооператив “Меркурий“ мафиозной структурой и сравнивает с итальянской “козанострой“ и азиатскими “триадами“. Фесун говорит, что Юфа фигурировал во множестве уголовных дел и в отношении неуплаты налогов, и отмывания денег, и касательно махинаций.

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Сам Юфа ведет себя, как жертва, и сетует, что у него забрали прибыльный бизнес и выгнали из страны. “Меня выгнали из страны физически, отжали весь мой огромный успешный бизнес, и мне семью отдали только через девять месяцев, чтобы я молча исчез и сидел в Израиле“, - утверждает он. Сейчас аферист-легенда раскручивает новые проекты, один из них напоминает финансовую пирамиду, а другие более приземленные – он открыл на Житнем рынке пельменную, а на Крещатике возле Бессарабского ларек с шаурмой.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает обороты торговля личными данными клиентов.