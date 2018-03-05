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Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США

Комментариев: 1
Вопрос создания ЗСТ между Украиной и США будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства и на политическом уровне.
Страны будут сотрудничать в таких сферах как услуги, инвестиции, высокие технологии
Страны будут сотрудничать в таких сферах как услуги, инвестиции, высокие технологии
depositphotos.com

Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя по просьбе журналистов повышение таможенного сбора на экспорт алюминия и стали в США.

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“Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества. И одно из предложений в этом плане это создание зоны свободной торговли с США. Сейчас у нас есть ЗСТ с Канадой. Возникает логичный вопрос, почему бы не организовать ее и с США“, - сказал он.

Климкин отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства, как на уровне подгрупп, так и на политическом уровне. Он также подчеркнул, что потенциал сотрудничества видит прежде всего в таких сферах как услуги, инвестиции, высокие технологии, а не в сырьевых сферах, которые не являются стимулами развития.

Ранее сообщалось о том, что теневая экономика Украины составляет 40%.
 

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Теги: украина, сша, зона свободной торговли
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.03.2018, 20:32
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гость
Надо Коломойского поставить вместо Климкина, и дело пойдёт.
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