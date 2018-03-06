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Минфин: Задержка транша МВФ не повлияет на бюджет

Комментариев: 2
Принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ, считают в финансовом ведомстве.
Потенциальные инвесторы интересуются, выполняет ли Украина свои обязательства
Потенциальные инвесторы интересуются, выполняет ли Украина свои обязательства
depositphotos.com

Задержка транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замминистра финансов Оксана Маркарова.

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“Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов“, – заявила Маркарова.

По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Замминистра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.

Напомним, в период с 12 по 16 февраля в Киеве с визитом находилась техническая миссия МВФ. По словам министр финансов Украины Александр Данилюка, этот визит был достаточно результативным, а стороны обсудили ряд вопросов.

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Теги: Украина, бюджет, МВФ, Минфин, Госбюджет, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.03.2018, 12:34
Оценка:  0
гость
большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ

Лучше бы они поинтересовались где можно ноги вытереть, чтоб не наследить своими грязными берцами!
гость  (аноним)  06.03.2018, 12:30
Оценка:  0
гость
Задержка может означать беременность (что в общем хорошо), а может и климакс - что гораздо печальнее...Украина стала мандарин?
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