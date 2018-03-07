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МВФ не может диктовать Украине законы - Порошенко

Комментариев: 6
Президент Украины считает, что попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины.
Порошенко считает, что некоторые требования МВФ нарушают суверенитет Украины
Порошенко считает, что некоторые требования МВФ нарушают суверенитет Украины
depositphotos.com

Международные доноры не могут диктовать Украине законы и формировать суды. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times.

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Порошенко считает, что требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины. “Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции“, - сказал президент.

Он указал на успешное голосование парламентом за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать закон, если он будет соответствовать Конституции Украины.

Ранее сообщалось о том, что окружение Порошенко получило крупное месторождение газа.

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Теги: порошенко, мвф, требования, суверенитет
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Источник: Liga.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  07.03.2018, 12:17
Оценка:  +1
гость
В Украине конституция - это не Основной Закон, а инструмент заработка благосостояния олигархатом!
гость  (аноним)  07.03.2018, 12:15
Оценка:  0
гость
Когда "денег дай" конституция уходит в декретный отпуск!
гость  (аноним)  07.03.2018, 12:04
Оценка:  0
гость
Суверенитет Украины ты сам давно нарушил, когда под чужим флагом (ЕС это конфедерация) сделал переворот, и сейчас ты марионетка ЕС и США.
гость  (аноним)  07.03.2018, 11:43
Оценка:  +1
гость
Конституция? А февраль 2014 был по Конституции? Нет уж, один раз её похерил, будь любезен ползать на коленях и лизать МВФ, сволочь неправославная
гость  (аноним)  07.03.2018, 11:26
Оценка:  0
гость
Порошенко чего-то боится...
гость  (аноним)  07.03.2018, 11:20
Оценка:  0
гость
петка вот здесь ты короче пилиш сука на котором сидишь. какми я не было порохоботом но НАБУ право и нужен независимой от тебя и других политиков антикорупционный суд. И здесь МВФ не причем, это требование народа!!!
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