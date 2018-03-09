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Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий

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Американский лидер обвинил иностранных производителей в демпинге и отметил, что своим решением защищает национальную безопасность США.
Президент США Дональд Трамп подписал указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, пишет The Hill.

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Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Они вступят в силу через 15 дней.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия", - отметил Трамп.

Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана.

"Не хотите платить налог - переносите свою фабрику в США, и налога не будет", - подчеркнул американский лидер.

Отмечается, что пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). 

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

Напомним, Трамп принял это решение, несмотря на то, что оно вызвало резкое неприятие как среди законодателей, так и в самом Белом доме. 

Ранее сообщалось, что Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США. Вопрос создания ЗСТ между Украиной и США будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства и на политическом уровне

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Теги: налоги, США, Пошлины, Трамп, сталь, алюминий, Дональд Трамп, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.03.2018, 12:35
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гость
Если с ними так, то нас чуть что ваще уроют. За любую повинность.
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