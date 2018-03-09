Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий

Американский лидер обвинил иностранных производителей в демпинге и отметил, что своим решением защищает национальную безопасность США.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, пишет The Hill.

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Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Они вступят в силу через 15 дней.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия", - отметил Трамп.

Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана.

"Не хотите платить налог - переносите свою фабрику в США, и налога не будет", - подчеркнул американский лидер.

Отмечается, что пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

Напомним, Трамп принял это решение, несмотря на то, что оно вызвало резкое неприятие как среди законодателей, так и в самом Белом доме.

Ранее сообщалось, что Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США. Вопрос создания ЗСТ между Украиной и США будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства и на политическом уровне