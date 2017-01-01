В МВФ не определились, когда в Украину будет отправлена оценочная миссия
Без миссии выделение следующего транша невозможно.
Украинские чиновники ведут постоянный диалог с представителями МВФ касательно даты приезда оценочной миссии. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Михаил Титарчук, сообщает ТСН.
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“Ключевое требование МВФ простое: Украина должна доказать преданность реформам не на словах и не в разовых демонстрациях“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что МВФ напомнил Киеву о важности Антикорсуда.
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