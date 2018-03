Трамп назвал условие отмены для ЕС новых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что страны ЕС плохо обращаются с Штатами в вопросах торговли и предложил Евросоюзу отказаться от пошлин на импорт американских товаров.

“Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее“, - написал американский лидер.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!