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В Госстате назвали среднюю почасовую зарплату

Комментариев: 4
В Киеве почасовая оплата труда ожидаемо оказалась большей, чем в регионах. Однако, она в семь раз ниже, чем за час в среднем зарабатывают в США.
В среднем за час работы украинцам платили 53 гривны
В среднем за час работы украинцам платили 53 гривны
depositphotos.com

В среднем украинцы за час работы получают 53 гривны. Такими были данные Госстата на конец прошлого года, сообщает ТСН.

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В Киеве наблюдался самый высокий уровень почасовой оплаты – 81 гривна. А меньше всего платят в Черниговской области – 42 гривны.

В то же время, если сравнить с другими странами, например США, то там за час работы заплатят в среднем 22 доллара или почти 600 гривен. Этот показатель в семь раз больше, чем в Киеве.

Напомним, в 2017 году в Украине среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6900 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Госстате назвали размер средней зарплаты в январе-2018.

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Теги: Украина, экономика, зарплаты, деньги, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.03.2018, 17:14
Оценка:  0
гость
пусть эти пид ары бре хливые из столицы поедут по провинциям где большинство получает 25 гривен в час и убедятся в том как обстоят дела в вым ирающей украине. молодые люди читающие такую бр ехню давно уже собирают чемоданы чтобы свалить за бугор.
гость  (аноним)  12.03.2018, 16:50
Оценка:  +1
гость
Не дружат у нас в госстате с обычной арифметикой. Отберите у них ноутбук, в уме три действия не смогут произвести.
МаксимУм    12.03.2018, 15:50
Оценка:  +4
МаксимУм
Средняя ЗП в Украине 6900 делим на 160 часов и получаем 43 гривны в час. Сравниваем с США: 600 делим на 43 и ... получилось аж никак не в 7 раз... В 14 раз!!!
МаксимУм    12.03.2018, 15:44
Оценка:  +3
МаксимУм
Средняя зарплата в Киеве в декабре 2017 по данным минфина 14035 (с премиями и тд). В январе 2018 - 11668 гривен. При 40 часах в неделю, делим на 160 и получаем 73 гривны...
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