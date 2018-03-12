В Госстате назвали среднюю почасовую зарплату

В Киеве почасовая оплата труда ожидаемо оказалась большей, чем в регионах. Однако, она в семь раз ниже, чем за час в среднем зарабатывают в США.

В среднем украинцы за час работы получают 53 гривны. Такими были данные Госстата на конец прошлого года, сообщает ТСН.

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В Киеве наблюдался самый высокий уровень почасовой оплаты – 81 гривна. А меньше всего платят в Черниговской области – 42 гривны.

В то же время, если сравнить с другими странами, например США, то там за час работы заплатят в среднем 22 доллара или почти 600 гривен. Этот показатель в семь раз больше, чем в Киеве.

Напомним, в 2017 году в Украине среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6900 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Госстате назвали размер средней зарплаты в январе-2018.