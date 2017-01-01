Депозитные ставки снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам.

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБизнесИнформ.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,62% 7,98% 9,29% 11,87% 12,31% 11,93% USD 0,89% 0,58% 1,10% 2,09% 2,65% 2,97% EUR 0,57% 0,52% 0,70% 1,31% 1,81% 2,08%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений выросла на 0,08 п п и составляет 7,62% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,14 п п до 9,29% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,03 п п до 11,87% годовых. Депозиты периодом и от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,02 п п и предлагают 12,31% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,04 п п до 11,93% годовых.

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Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений упала на 0,01 п п и составляет 0,89% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком до 1 месяца (0,58%) и от 6 до 12 месяцев (2,65%). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,08 п п до 1,10% годовых. А вклады на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,02 п п до 2,09% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок свыше 12 месяцев (на 0,01 п п до 2,97%).

Средняя процентная ставка в евро упала для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п п до 0,70%). Не изменилась доходность бессрочных сбережений (0,57%). Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев выросла на 0,04 п п и составляет 1,31% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев не претерпели изменений и предлагают 1,81% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п п до 2,08% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.