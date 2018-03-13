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НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами

Комментариев: 4
Новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении среди украинцев.
Старые купюры изымут из оборота
Старые купюры изымут из оборота
depositphotos.com

Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Новые оборотные монеты в Нацбанке представляют 14 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

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“Эти монеты (номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен) со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет.

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Теги: монета, монеты, гривна, НБУ, банкноты, купюра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.03.2018, 12:39
Оценка:  0
гость
а в Раше что самое мелкое? монета в 1 рупь? Это почти 50 коп?
гость  (аноним)  13.03.2018, 12:37
Оценка:  0
гость
Задумчивость, чего Россию?
Евро металлические не видели? )
Мелкие бумажки сильно изнашиваются.
Задумчивость    13.03.2018, 12:25
Оценка:  -2
Задумчивость
И зачем так явно копировать Россию?
гость  (аноним)  13.03.2018, 11:08
Оценка:  -2
гость
Верный признак что ожидают рост инфляции!
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