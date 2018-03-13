НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами

Новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении среди украинцев.

Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Новые оборотные монеты в Нацбанке представляют 14 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

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“Эти монеты (номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен) со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет.