НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами
Новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении среди украинцев.
Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Новые оборотные монеты в Нацбанке представляют 14 марта, сообщает пресс-служба регулятора.
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“Эти монеты (номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен) со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет.
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