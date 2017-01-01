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Уровень инфляции в Венесуэле превысил 6000%

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По данным парламентской комиссии страны, только в феврале 2018 года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.
Деньги в Венесуэле стремительно теряют свою ценность
Деньги в Венесуэле стремительно теряют свою ценность
depositphotos.com

Комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила 12 марта, что уровень накопленной инфляции в стране с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил шесть тысяч процентов.

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В докладе парламентской комиссии отмечается, что только в феврале этого года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.

"Это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений", - написал в Twitter депутат Хосе Герра.

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла ищет пути стабилизации цен на нефть.

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Теги: инфляция, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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