Уровень инфляции в Венесуэле превысил 6000%

По данным парламентской комиссии страны, только в феврале 2018 года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.

Деньги в Венесуэле стремительно теряют свою ценность depositphotos.com

Комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила 12 марта, что уровень накопленной инфляции в стране с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил шесть тысяч процентов.

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В докладе парламентской комиссии отмечается, что только в феврале этого года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.

"Это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений", - написал в Twitter депутат Хосе Герра.

Se acelera la hiperinflaci'on. 80,0% en febrero y 6.147,1% anualizada. Esto es la destrucci'on del salarios, pensiones, jubilaci'on, pensiones y el ahorro pic.twitter.com/aXR7KNEgfR — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 12 марта 2018 г.

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла ищет пути стабилизации цен на нефть.