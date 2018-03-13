В НБУ объяснили, почему инфляция выше прогноза

Цены растут из-за подорожания сырых продуктов питания и топлива. При этом в НБУ считают, что пока монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции.

Фактическая инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась несколько выше прогноза Национального банка Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Нацбанк отметил, что это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

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“В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время, его усилению в феврале противодействовало укрепление гривни, которое продолжается и в первой половине марта“, - сказано в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что пока монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возврат в целевой диапазон в середине 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Fitch прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в этом году.