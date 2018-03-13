Наличный доллар подешевел на 15 копеек

Во вторник, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,78 коп до 25,7518 грн.

Средний курс продажи американской валюты упал на 15,89 коп - до 26,1527 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - также 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,35 коп и составляет 31,6332 грн, средний курс продажи - упал на 28,0 коп до 32,3136 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,0 коп и составляет 4,149 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп и составляет 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7518 26,1527 0,4149 0,4663 31,6332 32,3136 Медиана 25,8000 26,1450 0,4295 0,4650 31,6000 32,2950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)