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Валюта в обменниках продолжает дешеветь

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В киевских обменниках по состоянию на утро вторника доллар подешевел на 16 копеек в продаже, и на столько же в покупке. Евро упал на 27 копеек и 23 копейки соответственно.
Доллар и евро дешевеют
Доллар и евро дешевеют
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков сегодня, 13 марта, по сравнению с 12 марта понизился на 16,09 коп до 26,1718 UAH/USD, курс покупки - на 16,25 коп до 25,7806 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Как отмечается, средний курс покупки евро понизился на 27,2 коп до 31,6630 UAH/EUR, курс продажи понизился на 23,89 коп до 32,3830 UAH/EUR.

Напомним, ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.
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Теги: гривна, доллар, курсы, курс валют, обменник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Здобуляка    13.03.2018, 19:15
Оценка:  +1
Здобуляка
Валюта дорожает-цены растут,валюта дешевеет-цены растут...Квазигосударство с квазизаконами квазиэкономики,однако!))))))))))
гость  (аноним)  13.03.2018, 17:25
Оценка:  +3
гость
А че цены растут???
SKELA    13.03.2018, 19:59
Оценка:  0
SKELA
ну так зарплаты ж подняли
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