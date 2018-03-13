Валюта в обменниках продолжает дешеветь

В киевских обменниках по состоянию на утро вторника доллар подешевел на 16 копеек в продаже, и на столько же в покупке. Евро упал на 27 копеек и 23 копейки соответственно.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков сегодня, 13 марта, по сравнению с 12 марта понизился на 16,09 коп до 26,1718 UAH/USD, курс покупки - на 16,25 коп до 25,7806 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Как отмечается, средний курс покупки евро понизился на 27,2 коп до 31,6630 UAH/EUR, курс продажи понизился на 23,89 коп до 32,3830 UAH/EUR.