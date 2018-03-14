НБУ показал монеты, которыми заменит банкноты

С июля прекратится чеканка монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Также Нацбанк откажется от выпуска банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. При этом НБУ представил новые монеты, которые их заменят.

Национальный банк Украины планирует прекратить эмиссию бумажных банкнот номиналом 1,2,5 и 10 грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий, пишет Интерфакс-Украина.

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“Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ред.) до последней бумажной гривны. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение“, - сказал он.

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По словам Смолия, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

НБУ также принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов: 1,2,5 и 25 коп.

“Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов“, - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет.