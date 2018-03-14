Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи.

В Украине монетизируют льготы на проезд. Финансирование будут осуществлено за счет местных бюджетов. Об этом сообщают Украинские Новости.

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Размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок. Также Кабмин утвердил порядок предоставления таких льгот в наличной форме.

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Для лиц, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.

Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

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