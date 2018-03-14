Минфин предложит свой законопроект о налоге на выведенный капитал

Министерство финансов внесет в парламент свой законопроект о налоге на выведенный капитал.

Министерство финансов планирует внедрить систему обложения налогом на выведенный капитал с 2019 года и внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект вместе с бюджетной резолюцией. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет Экономическая правда.

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"Минфин начал работу над обновленной трехлетней бюджетной резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал, а также отработаем с коллегами из министерств соответствующее сокращение государственных трат", - сказал Данилюк.



"Затем проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано, вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - бюджетная резолюция плюс законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - пояснил он.



Данилюк уточнил, что Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году.



"Я не могу позволить, чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические решения под давлением предвыборной риторики", - отметил он.

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