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Минфин предложит свой законопроект о налоге на выведенный капитал

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Министерство финансов внесет в парламент свой законопроект о налоге на выведенный капитал.
Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году
Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году
depositphotos.com

Министерство финансов планирует внедрить систему обложения налогом на выведенный капитал с 2019 года и внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект вместе с бюджетной резолюцией. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет Экономическая правда.

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"Минфин начал работу над обновленной трехлетней бюджетной резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал, а также отработаем с коллегами из министерств соответствующее сокращение государственных трат", - сказал Данилюк.

"Затем проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано, вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - бюджетная резолюция плюс законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - пояснил он.

Данилюк уточнил, что Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году.

"Я не могу позволить, чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические решения под давлением предвыборной риторики", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: минфин, данилюк, налог на выведенный капитал
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Источник: Liga.net

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