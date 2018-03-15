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Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву

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За увольнение Гонтаревой проголосовали 342 народных депутата.
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
flickr.com

Госпожа Гонтарева рассказала, что во время ее работы Нацбанку удалось обеспечить макрофинансовую стабильность в стране, внедрив режим инфляционного таргетирования. Также она напомнила о проделанной либерализации валютного регулирования, отметив, что НБУ удалось очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков. “Банки здоровые и готовы возобновить кредитование“, - добавила Валерия Гонтарева.

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В ходе выступления она акцентировала внимание на сокращении задолженности банков перед НБУ по рефинансированию. При этом напомнила, что сейчас неплатежеспособные банки должны НБУ 45 млрд грн. “

Я вам назову крупнейших должников: экс-владелец ВиЭйБи Банка и “Финансовая инициатива“ Олег Бахматюк должен 10,2 млрд грн, экс-собственник банка “Надра“ Дмитрий Фирташ - 9,8 млрд грн, Николай Лагун - 9 млрд грн, банк “Финансы и Кредит“ Константин Жеваго – 6,3 млрд грн и депутат Леонид Климов - 3,4 млрд грн“, - заявила Валерия Гонтарева.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ.

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Теги: гонтарева, увольнение, нбу
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Источник: finclub.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.03.2018, 14:10
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гость
Тю... А золотой парашют в каком размере выдадут?
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