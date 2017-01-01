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МВФ приветствует назначение Смолия на пост главы НБУ

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Важно, чтобы Нацбанк и в дальнейшем оставался независимым, подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине.
В МВФ приветствовали новое назначение
В МВФ приветствовали новое назначение
depositphotos.com

Международный валютный Фонд (МВФ) в Украине приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.

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"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, а также показал себя критически важным якорем стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Ранее сообщалось о том, что МВФ напомнил Киеву о важности Антикорсуда.

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Теги: мвф, смолий
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Источник: Liga.net

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