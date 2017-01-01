В ЕС хотят обложить налогом крупные IT-компании из США

Под действие нового "цифрового налога" в ЕС могут попасть такие компании, как Amazon, Apple, Facebook, Google, Uber, Airbnb и ряд других фирм.

Европейская комиссия собирается ввести 3%-й налог с выручки для крупнейших IT-компаний, в частности Google и Facebook. Об этом говорится в проекте решения, сообщает Reuters.

Читай также: Трамп планирует обложить пошлинами китайский импорт на $60 млрд

Как отмечается, ряд государств Евросоюза обвиняют IT-гигантов в том, что они недоплачивают налоги, переправляя свою прибыль в страны с низким налогообложением, такие как Ирландия и Люксембург.

Налог будет взыматься только с крупных компаний с ежегодным объемом выручки свыше 750 млн евро во всем мире и свыше 50 млн евро в ЕС.

Предложение может быть одобрено на следующей неделе (19-23 марта). Размер налога может быть изменен в пределах от 1% до 5%.

Под действие нового налога в ЕС могут попасть такие компании, как Amazon, Apple, Facebook, Google, Uber, Airbnb и ряд других фирм.

Читай также: Украина будет добиваться исключения из-под пошлин на сталь в США

Как сообщает агентство, "цифровой налог" рассматривается как временная мера на тот период, пока ЕС не достиг соглашения о налогах с крупными компаниями.

Ранее сообщалось, что Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США. Вопрос создания ЗСТ между Украиной и США будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства и на политическом уровне