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Розенко: Мы не ограничивали число льготных поездок в транспорте

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Никаких ограничений в 30 льготных поездок в месяц в общественном транспорте правительство не утверждало, сообщил вице-премьер.
Розенко подчеркнул, что ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало
Розенко подчеркнул, что ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало
www.facebook.com/pavlo.rozenko

Вице-премьер Павел Розенко разъяснил ситуацию относительно монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников. "Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона", - написал он в Facebook.

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"Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной/монетизированной формы льгот", - сообщил вице-премьер.

Розенко подчеркнул, что никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало. "Правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику", - написал он.

Таким образом, органы местного самоуправления могут устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы.

Ранее сообщалось о том, что важно знать о введении электронного билета.

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Теги: розенко, проезд, льготы, монетизация
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Источник: Liga.net

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