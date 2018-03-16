Киев хочет расторгнуть экономический договор с РФ

Договор об экономическом сотрудничестве между Украиной и РФ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер экономики.

Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала 112.Украина в пятницу, 16 марта.

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“Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться“, – заявил Гройсман.

Он отметил, что этот процесс достаточно сложный для страны.

“Я дал такое поручение, мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем – о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году“, – добавил премьер.

Гройсман подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы страна-агрессор “платила высокую цену за агрессию в Украине“. По его мнению, Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.

Договор об экономическом сотрудничестве между Украиной и Россией был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие программы рассчитано до 2020 года.

Напомним, ранее Нацбанк снял ряд ограничений на валютном рынке.