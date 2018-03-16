В Украине вырос объем розничной торговли

Объем розничной торговли в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 8,8%. В частности, растет внутренний потребительский спрос.

В прошлом году объем розничной торговли по сравнению с 2016 годом вырос на 8,8%. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает УНН.

"Объем розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом", - отметил Марченко.

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Также, по его словам, в 2017 году продолжалось расширение внутреннего потребительского спроса, благодаря увеличению заработных плат в экономике, в том числе повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен против 1600 гривен на конец 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут закупочные цены на свинину.