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В Украине вырос объем розничной торговли

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Объем розничной торговли в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 8,8%. В частности, растет внутренний потребительский спрос.
Розничная торговля растет
Розничная торговля растет
depositphotos.com

В прошлом году объем розничной торговли по сравнению с 2016 годом вырос на 8,8%. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает УНН.

"Объем розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом", - отметил Марченко.

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Также, по его словам, в 2017 году продолжалось расширение внутреннего потребительского спроса, благодаря увеличению заработных плат в экономике, в том числе повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен против 1600 гривен на конец 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут закупочные цены на свинину.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: экономика, Минфин, торговля, розница
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Источник: korrespondent.net

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