Валютные депозиты дешевеют, гривневые - дорожают

Ставки по вкладам в гривне выросли, а по вкладам в долларах и евро - опустились.

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились для валютных сбережений. Гривневые депозиты повысили свою доходность. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.03.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,84% 7,98% 9,27% 11,89% 12,33% 12,02% USD 1,02% 0,90% 1,09% 2,02% 2,60% 2,85% EUR 0,68% 0,52% 0,69% 1,27% 1,75% 1,89%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений выросла на 0,22 п п и составляет 7,84% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п п до 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,02 п п до 11,89% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,01 п п и предлагают 12,33% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,09 п п до 12,02% годовых.

Читай также: Депозиты в украинских банках в феврале выросли до 482 млрд грн

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п п до 2,02%). Сбережения на срок 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п п до 2,60% годовых. Упали в цене и депозиты на период свыше 12 месяцев (на 0,12 п п до 2,85%). Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,13 п п и составляет 1,02% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца подорожали на 0,32 п п до 0,90% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком 1 до 3 месяцев (1,09%).

Средняя процентная ставка в евро упала для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п п до 0,69%). Синхронно снизилась стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п п до 1,27 % и до 1,75% годовых соответственно). Сбережения сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,19 п п до 1,89% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,11 п п до 0,68% годовых.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток.