Тяжелее всего найти работу юристам и экономистам – Госслужба занятости
Экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, почтальонам и охранникам тяжелее всего устроиться на работу в Украине. Об этом сегодня, 19 марта, во время круглого стола сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает УНН.
Читай также: На работу в Польшу будут уезжать до 300 тысяч украинцев ежегодно
"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия", - сообщила она.
Ранее в ООН спрогнозировали, что уровень безработицы в мире повысится из-за замедления роста, политической и экономической неопределенности и нехватки инвестиций.
Полная версия правил