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Тяжелее всего найти работу юристам и экономистам – Госслужба занятости

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Наибольшие трудности с трудоустройством в Украине испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник.
Популярные когда-то профессии сейчас не актуальны
Популярные когда-то профессии сейчас не актуальны
depositphotos.com

Экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, почтальонам и охранникам тяжелее всего устроиться на работу в Украине. Об этом сегодня, 19 марта, во время круглого стола сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает УНН.

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"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия", - сообщила она.

Ранее в ООН спрогнозировали, что уровень безработицы в мире повысится из-за замедления роста, политической и экономической неопределенности и нехватки инвестиций.

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Теги: работа, вакансии, госслужба, юристы, Государственная служба занятости
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Источник: korrespondent.net

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