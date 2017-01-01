Курс валют на 20 марта: НБУ понизил гривну

Курс доллара на межбанке в покупке и продаже понизился на одну копейку – до 26,40/26,44. Торговый оборот в понедельник составил $304,48 млн.

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 1 копейку depositphotos.com

Национальный банк Украины на 20 марта 2018 года понизил курс гривны на восемь копеек до 26,35 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 19 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2643,6044 гривны (+8,2134);

– 100 евро – 3254,0127 гривны (+12,2182);

– 10 российских рублей – 4,5934 гривны (+0,0096).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 1 копейку – до 26,44 грн/долл, курс в покупке понизился на 1 копейку до 26,40 грн/долл. Торговый оборот составил $304,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $404,24 млн.

Ранее сообщалось о том, что валютные вклады в Украине подешевели.