Госдолг США превысил $21 трлн

На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.

Объем национального долга США превысил $21 трлн. Об этом Министерство финансов США сообщает на официальном сайте.



На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.

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Ранее сообщалось о том, что отметку в $20 трлн госдолг США превысил в сентябре 2017 года. Тогда рост произошел после подписания президентом Дональдом Трампом закона о временном повышении порога госдолга. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.