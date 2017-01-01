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Госдолг США превысил $21 трлн

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На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.
Госдолг США увеличивается
Госдолг США увеличивается
depositphotos.com

Объем национального долга США превысил $21 трлн. Об этом Министерство финансов США сообщает на официальном сайте.

На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.

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Ранее сообщалось о том, что отметку в $20 трлн госдолг США превысил в сентябре 2017 года. Тогда рост произошел после подписания президентом Дональдом Трампом закона о временном повышении порога госдолга. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.

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Теги: госдолг, сша
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Источник: Liga.net

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