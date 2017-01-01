Рада сегодня рассмотрит среднесрочное бюджетное планирование

Минфин призвал проголосовать за законопроекты, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование.

Министерство финансов призывает народных депутатов поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы (законопроекты NN8099, 8044, 8043). Эти правительственные законопроекты сегодня, 20 марта, будут вынесены на голосование Верховной Рады, сообщает пресс-служба Минфина.

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Введение среднесрочного бюджетного планирования означает расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет, напоминает министерство. Ключевым элементом системы среднесрочного бюджетного планирования станет Бюджетная декларация на среднесрочный период. При этом закон о Государственном бюджете Украины остается годовалым.





“Среди новаций разработанных законопроектов в части среднесрочного планирования на государственном уровне также обновление бюджетного календаря, расширение бюджетных правил, согласование стратегического и бюджетного планирования, внедрения трехлетних местных финансовых планов и др.“, - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что Минфин определился с судьбой четырех госбанков.