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Зарегистрирован законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

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Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде свой законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Инициатором законопроекта является глава комитета Верховной Рады
Инициатором законопроекта является глава комитета Верховной Рады
depositphotos.com

В парламенте вчера, 19 марта, был зарегистрирован законопроект N8157 “О Национальном бюро финансовой безопасности“.

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Согласно сообщению на сайте парламента, инициатором законопроекта является глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

“Принятие законопроекта позволит сократить численность правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики“, - гласит пояснительная записка.

Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.

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Теги: Нацбюро финансовой безопасности, законопроект
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Источник: Liga.net

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