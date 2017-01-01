Зарегистрирован законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде свой законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
В парламенте вчера, 19 марта, был зарегистрирован законопроект N8157 “О Национальном бюро финансовой безопасности“.
Читай также: Законопроект о валюте зарегистрировали в Верховной Раде
Согласно сообщению на сайте парламента, инициатором законопроекта является глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
“Принятие законопроекта позволит сократить численность правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики“, - гласит пояснительная записка.
Напомним, госдолг Украины перевалил за два триллиона гривен.
Полная версия правил