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Рада отказалась голосовать за независимые набсоветы в госбанках

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Депутаты отклонили законопроект N7180 о независимых наблюдательных советах в государственных банках.
Проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс
Проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс
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Верховная Рада отклонила законопроект N7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками". Об этом сообщает сайт парламента.

Депутаты также не поддержали предложения спикера вернуться к рассмотрению документа либо направить его на доработку.

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Документом предлагалось пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков. По предложению Минфина, в состав набосвета госбанков должны были войти пять независимых членов из семи. Парламентский комитет предлагал увеличить их количество до шести с девяти, предоставив право назначить по одному представителю президенту, Кабмину и парламенту.

Проект также определяет перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.

Проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток

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Теги: рада, законопроект
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Источник: Liga.net

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гость  (аноним)  20.03.2018, 16:07
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Куда! Куда! Смотрящий за банками единолично Пэтро Хряк!
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