В Украине подорожала сельхозпродукция - Госстат

В стране продукция растениеводства за январь-февраль подорожала на 8,5%, а животноводства - на 21,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-феврале 2018 года выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила Государственная служба статистики, пишет УНИАН.

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Отмечается, что продукция растениеводства за январь-февраль подорожала на 8,5%, а животноводства - на 21,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем этого года сельхозпродукция подорожала на 1,4%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 2,1%, а животноводства - подешевела на 1,5%.

По сравнению с февралем 2017 года средние цены в феврале этого года выросли на 10%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 8,1%, а животноводства - на 19,1%.

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Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-декабре 2017 года выросли на 11,5% по сравнению с 2016 годом. При этом продукция растениеводства в 2017 году подорожала на 7,3%, а животноводства - на 30,7%.

Ранее сообщалось, почему дорожают продукты питания.