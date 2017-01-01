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Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине - Петренко

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Минюст намерен взыскать с Газпрома еще $6 млрд штрафа по решению украинского суда.
Минюст, по решению украинского суда, взыщет еще $6 млрд штрафа
Минюст, по решению украинского суда, взыщет еще $6 млрд штрафа
depositphotos.com

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет - это более 100 млн грн. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

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Петренко заявил, что Минюст, по решению украинского суда, взыщет с Газпрома еще $6 млрд штрафа в пользу бюджета. Он отметил, что министерство будет сотрудничать с коллегами по другим решениям, чтобы заставить Россию выплатить все долги, которые есть на сегодняшний день.

Что касается выполнения решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко сообщил, что сейчас Нафтогаз  проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.

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Теги: Минюст, активы, газпром, петренко
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Источник: Liga.net

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