НБУ утвердил правила округления сумм наличных расчетов

Регулятор утвердил правила округления цен из-за прекращения чеканки мелких монет.

В НБУ отметили, что округление не является скидкой или надбавкой depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июля прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, в связи с чем утверждены правила округления сумм при расчетах. Эти нормы предусмотрены постановлением правления НБУ №25 от 15 марта, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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В НБУ напомнили, что не будут изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа, а денежная единица Украины - гривня и в дальнейшем будет равна 100 копейкам.

Вместе с тем с 1 июля дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

"Соответственно, с 1 июля в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг проводить закругление общей в чеке суммы расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе", - сказано в сообщении.

Сумма в чеке, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек, пояснили в НБУ.

В Нацбанке ожидают, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов.

При этом при наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

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В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до и после округления.

Как отмечают в НБУ, округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством.

"В то же время банки Украины обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, обмена на монеты и банкноты других номиналов, а также выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - сказано в сообщении.

Монеты мелких номиналов будут обращаться до принятия правлением НБУ отдельного решения об их изъятии, подчеркнули в Нацбанке.

Ранее сообщалось о том, что НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами.