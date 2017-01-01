НБУ перечислил системно важные банки

В список системно важных банков на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

В НБУ не поменяли список системно важных банков flickr.com

Национальный банк Украины назвал банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

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Как отмечается, в список на 2018 год вошли три самых крупных государственных банка Украины: ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Такое решение принято постановлением правления центрального банка № 161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике.

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Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком. Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 №863.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток.