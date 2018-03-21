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Кабмин утвердил условия выпуска госбондов внешнего займа

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Правительство утвердило условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа.
Также Минфин будет формировать проспект эмиссии облигаций
Также Минфин будет формировать проспект эмиссии облигаций
depositphotos.com

Кабинет министров Украины утвердил основные условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа. Соответствующее постановление N186 опубликовано на сайте правительства.

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Согласно ему, министр финансов будет в случае необходимости ежегодно выпускать облигации внешнего госзайма в объеме согласно государственному бюджету Украины.

Конкретные условия размещения, включая сумму, сроки и ставку доходности, в решении не указываются, поскольку эти параметры будет определять Министерство финансов в зависимости от рыночных условий.

Также Минфин будет формировать проспект эмиссии облигаций, утверждать основные условия сделок с госдолгом, предусматривать ежегодно в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций, а также при необходимости проводить выездные презентации (роуд-шоу) для инвесторов и привлекать андеррайтеров, агентов, лид-менеджеров, доверительных управляющих и других консультантов для выпуска облигаций.

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Также сообщается, что министр финансов уполномочен заключать соответствующие договоры и подписывать другие документы, связанные с осуществлением государственных внешних заимствований путем выпуска облигаций внешних госзаймов и или сделок с государственным долгом.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: кабмин, выпуск, госбонды, внешний займ
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 14:50
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гость
Сначала рассчитайтесь за госбонды по решению Лондонского суда!
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