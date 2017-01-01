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ВВП в Украине вырос за год на 2,5%

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В октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Хотя раньше речь шла о 1,8% роста.
Госстат уточнил рост ВВП
Госстат уточнил рост ВВП
depositphotos.com

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 982,920 млрд гривен (в фактических ценах). Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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По уточненным данным Госстата, в октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 894,022 млрд гривен (в фактических ценах).

По сравнению с 3-м кварталом 2017 года с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 0,5% (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г Севастополя).

ВВП за первый квартал 2017 года повысился на 2,8% до 591,008 млрд гривен, за второй квартал 2017 года повысился на 2,6% до 664,760 млрд гривен, за третий квартал 2017 года повысился на 2,4% до 833,130 млрд гривен.

Напомним, рост ВВП Украины составил 1,8%.

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Теги: экономика, ВВП, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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