Порошенко подписал закон о платных дорогах

Подписанный президентом закон предусматривает передачу в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построенные.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, данным законом предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. В то же время после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование или/и в собственность граждан или юридических лиц. При этом решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет Министров Украины, в котором, в частности, указываются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Предусмотрено, что Кабинет Министров определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который платится с учетом уровня инфляции. Концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Автомобильные дороги или их участки, по закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам, протяженность автомобильных дорог (их участков), которая обеспечивает альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза протяженность платной автомобильной дороги.

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В случае, если отчуждается часть земельного участка для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность рационального использования остальной его площади по целевому назначению определяется владельцем и по требованию владельца отчуждению подлежит весь земельный участок. Решение соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о выкупе земельного участка других объектов недвижимого имущества, которые на нем размещены, для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации имеет неограниченный срок действия.

Ранее в Укравтодоре заявили, что стоимость строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около $300 млн. Работы по ее строительству работы могут начаться в 2019 г и продлится до 2021 г.