Электромобили станут дешевле, чем авто на бензине – Bloomberg

Падение стоимости электромобилей связано с удешевлением аккумуляторов. Мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Издание отмечает, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.