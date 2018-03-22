Электромобили станут дешевле, чем авто на бензине – Bloomberg
Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg.
Читай также: Льготы на импорт электрокаров: на сколько подешевеют автомобили
Как отмечается, снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.
Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.
Издание отмечает, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.
Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.
Полная версия правил
Недавно читал, что тот же Фольксваген вкладывает в это 25 млрд $.
Понятно, что направление будет быстро развиваться и продукция будет дешеветь.