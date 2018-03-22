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Электромобили станут дешевле, чем авто на бензине – Bloomberg

Комментариев: 1
Падение стоимости электромобилей связано с удешевлением аккумуляторов. Мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.
Электромобили дешевеют
Электромобили дешевеют
wikipedia.org

Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Издание отмечает, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Ранее сообщалось о том, что Украина одна из лидеров по продажам электромобилей в Европе.

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Теги: автомобили, цена, электромобили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
diver117    22.03.2018, 15:34
Оценка:  +1
diver117
Так сейчас все автоконцерны усиленно берутся за это направление.
Недавно читал, что тот же Фольксваген вкладывает в это 25 млрд $.
Понятно, что направление будет быстро развиваться и продукция будет дешеветь.
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