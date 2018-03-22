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ЕБРР выделит €1,15 млрд малому бизнесу в Украине, Молдове, Грузии

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ЕБРР намерен увеличить объем поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, Грузии и Молдове.
Около €1,1 млрд будет предоставлено в виде кредитных линий
Около €1,1 млрд будет предоставлено в виде кредитных линий
depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз намерены увеличить объем программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Грузии, Молдове и Украине до €1,15 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

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"Мы рады объявить о расширении нашей успешной программы доступа к финансированию поддержки реформ, важных для функционирования глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - отметила заместитель генерального директора по политике соседства и расширенных переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.

Около €1,1 млрд будет предоставлено в виде кредитных линий и торгового финансирования по программе EU4Business.

Изначально объем программы EU4Business был установлен на уровне 380 млн евро. Евросоюз предоставит €58,3 млн в виде грантов.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.

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Теги: ЕБРР, помощь
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Источник: Liga.net

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